Şehit emanetine vefa!

Babasının şehit cenazesinde döktüğü göz yaşları ile sadece hafızalara değil yüreklere de kazınan Eymen’in sünnet düğününde gülen yüzü teselli verdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Kurşunlu Camii bahçesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan bombayı imha etmeye çalışırken keskin nişancı tüfeği Kanas ile vurularak şehit düşen polis memuru Haydar Çetin'in oğulları Eymen (7) ve Emir'in (1) sünnet düğünü yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belinay Düğün Salonu'nda yapılan düğüne şehidin eşi Aysun, annesi Şükran, babası Dilaver başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da düğüne çelenk gönderdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise makam aracını düğün aracı olarak kullanılmak üzere şehidin ailesine gönderdi.

Şehidin eşinin ve babasının bu anlamlı günde gözleri yaşlıydı. Düğünde misafirler kabul edildikten sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler anısına dua edildi.

Türk Kızılayı Eymen ve Emir'e çeşitli oyuncak hediye ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de konuklara pide ve ayran dağıttı.

GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Diyarbakır Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen bomba imha uzmanı Haydar Çetin için 10 Aralık 2015 tarihinde Ankara Kocatepe Camisinde düzenlenen törende oğlu 6 yaşındaki Eymen Çetin’in gözyaşları dinmek bilmemişti. Minik Eymen’in göz yaşları cenazenin yüreklerden hiç çıkmayan görüntüsünü oluşturdu.

O gün kahraman babalarının ayyıldızlı tabutuna sarılarak gözyaşı döken Emin ve Eymen’i erkekliğe ilk adımı attıkları sünnet düğününde yüzlerce vatandaş tarafından yalnız bırakmadı.

