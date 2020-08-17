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Şehit Çocuklarına ücretsiz

İstanbul Fatih’te bulunan Yozgat Öğrenci Yurdu’ndan yararlanmak isteyen şehit çocuklarından ücret alınmadığı açıklandı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:06
Şehit Çocuklarına ücretsiz

İSTANBUL Yozgatlılar Federasyonu tarafından İstanbul Fatihte faaliyet gösteren Yozgat Öğrenci Yurdu’ndan Şehit çocukları ve kardeşlerinin ücretsiz yararlanabileceği, yüzde 100 burslu olarak okutacakları açıklandı. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yerköy Şehit Aileleri Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ahmet Kepir ile bir araya geldi. Yılmaz, birinci derece Şehit yakını Üniversite öğrencilerinin Yozgat Yurdundan ücretsiz yararlanabileceğini, aynı zamanda da nakit öğrenim bursu da vereceklerini söyledi. Yılmaz, ‘’Yurdumuzda kalan Yozgatlı Şehit yakınlarından işletme giderleri için alınan hiç bir ücreti almayacağız. Aynı zamanda da federasyonumuz ve iş adamlarımız vasıtası ile nakit burs desteğinde de bulunulacak. Yurt Haricinde okuyan şehit yakını Üniversite öğrencilerine de Federasyon olarak burs vereceğiz’’ diye konuştu. 

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Şehit Çocuklarına ücretsiz
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