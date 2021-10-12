Şehit babasına son görev

Yerköy Molla Hüsrev Camiinde düzenlenen cenazeye Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Umut Mütevellioğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Babası Ali Atik, Şehitlik mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Başkan Ferhat Yılmaz, merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır temennisinde bulundu. (Ferhat Kayhan/Yerköy)
12 Ekim 2021 Salı 00:38