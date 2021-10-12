Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.3
ALTIN
507.27
DOLAR
8.9947
STERLİN
12.2488
EURO
10.4072

Şehit babasına son görev

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde ikamet eden, Van’da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Ali Atik’in babası Hasan Atik vefat etti, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

12 Ekim 2021 Salı 00:38
Şehit babasına son görev

Yerköy Molla Hüsrev Camiinde düzenlenen cenazeye Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Umut Mütevellioğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Babası Ali Atik, Şehitlik mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Başkan Ferhat Yılmaz, merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır temennisinde bulundu. (Ferhat Kayhan/Yerköy)

Anahtar Kelimeler:
Şehit Babasına Son GörevYozgatIlerigazetesiSalıHaberYerköyVanşehitPiyadeErMehmetAliAtikBabasıHasanAtikSonvazife
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenisi yapıldı, eskisi gömüldü
Yenisi yapıldı, eskisi gömüldü
KIŞ AYLARINA HAZIR!
KIŞ AYLARINA HAZIR!
ORMANDA KESiM ZAMANI
ORMANDA KESiM ZAMANI
Bakan Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Kutladı
Bakan Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Kutladı
Tüm acil çağrı numaraları 112'de toplandı
Tüm acil çağrı numaraları 112'de toplandı
Bakan Yardımcısından ziyaret
Bakan Yardımcısından ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim