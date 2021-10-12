Şehit babasına son görev

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde ikamet eden, Van’da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Mehmet Ali Atik’in babası Hasan Atik vefat etti, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.