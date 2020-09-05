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Şehit Babasına akülü araba

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından temin edilen akülü araba, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk tarafından şehit babasına teslim edildi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:07
Şehit Babasına akülü araba

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından temin edilen akülü araba, şehit babasına ulaştırıldı. Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu üyesi Fransa Belfort Yozgatlılar Eğitim Kültür Derneği Başkanı Bayram Akyürek, ihtiyaç sahiplerinin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. DUYKON Genel Merkezi tarafından organize edilen akülü araba dağıtımı kapsamında, Yozgat’ta da ihtiyaç sahibinin talebi karşılandı. Yozgat’ın Esenli köyünde ikamet eden Şehit babası Rafet Kılıçarslan'ın akülü araba talebi karşılandı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, DUYKON Yozgat Temsilcisi Ziya Saydam ile bazı polis memurları tarafından akülü araba Şehit babasına teslimi edildi. DUYKON Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’Fedakar ve cefakar hemşehrimiz başkanımız Bayram Akyürek bey binlerce kilometre uzaklardan kendi imkanlarıyla ülkemize getirdiği akülü arabaları gerçek muhtaç sahibi özürlü insanlarımızın yüzlerinin gülmesine vesile oldular. Bizim kadirşinas başkanımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şehit Babasına Akülü Araba
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