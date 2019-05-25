Şehit ateşi yüreğimize düştü

Saldırıda, bölgede görevli askerim şehit oldu. Şehit olan askerin kimliği de belirlendi. Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü’nün Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve bugün cenazesinin toprağa verilebileceği bildirildi. Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesinde, iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştiren işçilere, PKK'li teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristler tarafından atılan havan mermisinin patlaması sonucu Akdağmadeni Özer Köyü Nüfusuna kayıtlı Akdağmadeni Yeşiltepe Mahallesi’nde ikamet eden Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü Şehit oldu.

