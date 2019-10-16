Şehit ateşi Boğazlıyan’a düştü

Kırıkkaleli şehit Üsteğmen Bozbıyık’ın kardeşinin ise Boğazlıyan Devlet Hastanesinde anestezi teknisyeni olarak çalışan Furkan Bozbıyık olduğu öğrenildi.

Şehidin Kırıkkale’de yaşayan ailesi acı haberi alırken, Boğazlıyan halkı ve hastane personeli de derin bir üzüntü ve kedere gömüldü.

Acılı haberi alan kardeşin Kırıkkale’ye gittiği öğrenildi. Şehidimizin Kırıkkale’deki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.



Foto: Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık



Foto:Şehidimizin Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde görev yapan kardeşi Furkan Bozbıyık