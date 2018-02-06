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Şehit asker selamıyla karşılandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Aydıncık ilçesi nüfusuna kayıtlı, Çorum Alaca’da ikamet eden Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün cenazesi, uçakla Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına, oradan da Çorum’un Alaca ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Şehit asker selamıyla karşılandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Aydıncık ilçesi nüfusuna kayıtlı, Çorum Alaca’da ikamet eden Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün cenazesi, uçakla Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına, oradan da Çorum’un Alaca ilçesine götürülerek toprağa verildi.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Şehit asker selamıyla karşılandı

Şehidin cenazesi, anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları ile il yöneticileri tarafından karşılandı. Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ile yakınları gözyaşı döktü.

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