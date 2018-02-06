Şehit asker selamıyla karşılandı

Şehidin cenazesi, anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları ile il yöneticileri tarafından karşılandı. Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ile yakınları gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesi, anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları ile il yöneticileri tarafından karşılandı. Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ile yakınları gözyaşı döktü.
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