Şehit asker anıldı

Şehit Uzman Çavuş Pampal için okutulan mevlit programına katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, devlet ve milletin her zaman şehit ailelerinin emrinde olduğunu söyledi. Vali Çakır, insanın en sevdiği parçasını verip hem bunun gururunu hem bunun üzüntüsünü yaşamasının kolay bir şey olmadığını dile getirdi. Çakır, "Bir taraftan ağlarken bir taraftan da şükretmek özel bir şey, Allah her millete nasip etmiyor, bize nasip etmiş. Biz gelen misafirlerini teselli eden çok şehit ailelerle karşılaştık, bu sonradan kazanılacak bir şey değil. Bu çok güzel bir iman göstergesi, bu çok güzel bir inanç göstergesidir. Bir taraftan canının parçasını toprağa vermek öbür taraftan da bunun gururunu, şerefini yaşamak, Allah'ın herkese vereceği bir lütuf değil. Çok büyük bir zenginliktir, bu. Bu zenginliğe fazlasıyla layık olan bu hane sahibinden Allah razı olsun. Geçmişlerinden razı olsun. Bizler de her zaman devlet olarak millet olarak onların emrindeyiz" diye konuştu. Vali Kadir Çakır, 1 çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal’ın babası Mehmet Pampal’a Türk Bayrağı işlemeli tablo vererek, taziyede bulundu.