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Şehit annelerini unutmadılar

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından Anneler günü nedeniyle, şehit annelerine yönelik program düzenlendi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:58
Şehit annelerini unutmadılar

Hünkar İskender salonunda düzenlenen programda Sorgun Şefkat Eli Başkanı Pınar Ünal, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu şehit anneleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Şehit Annelerinin anneler günün kutlayan Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, böyle anlamlı bir günde Şehit Anneleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ‘’Çiçekler dalında, Şehitler unutulmadığı anıldığı yerde güzeldir’’ diyen Ünal, ‘’Kahvaltıya Şehit ailelerimizin gelmesiyle etrafa şehit kokusu cennet kokusu yayıldı. Şehit ve gazi annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu’ya da teşekkür ediyorum. Babalar gününde de yine şehit ve gazi babalarımıza özel bir program düzenlemeyi düşünüyoruz’’ dedi. 
Programda şehit annelerine karanfil ile birlikte Anneler Günü nedeniyle çeşitli hediyeler verildi. 

Son Güncelleme: 08.05.2022 21:00
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