Şehit anneleri unutulmadı

İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurum çalışanlarıyla birlikte şehit ve gazi anneleriyle birlikte Huzur Evi sakini anneleri de ziyaret etti. Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi personeli, vatanımız için canlarını seve seve feda eden Şehitlerimizin kıymetli annelerini Anneler Günü ve yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle ziyaret etti. ‘Bu muazzez toprakları bizlere yurt olarak emanet bırakan şehitlerimize ve gazilerimize şükran borçluyuz. Onların fedakârlıkları ve adanmışlıkları vesilesiyle bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyoruz. Ruhları şâd olsun! Şehit yakınları bizlere emanettir. Dün olduğu gibi bundan sonrada şehit yakınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz’ denildi. İl Müdürü Abdullah Neşeli de personeli ile birlikte Huzurevi’nde kalan anneleri ziyaret etti. Neşeli, ‘’Geleceği ömrünü harcayarak şekillendiren, sevgi, merhamet, şefkat ve fedakârlık denilince ilk akla gelen bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Dostlarımdan ricam yüreğinizde anne özlemini hissetmeden annenizin duasına girin. Şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum’’ dedi.