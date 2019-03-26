Şehit anıldı

Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, şehit Osman Belkaya ile birlikte şehit Savaş Akyol’un kabirlerini ziyaret etti. Kaymakam Kılınç, daha sonra, şehit Osman Belkaya’nın ailesini ziyarette bulundu. Kaymakam Kılınç’a, Cumhuriyet Savcısı Şafak Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Alaettin Aksal, İlçe Emniyet Müdürü V. Komiser Osman Duran, Yeşilyurt Camii İmamı Mustafa Şahin eşlik etti. Kaymakam Kılınç, her zaman ailenin yanlarında olduklarını ifade ederek, dilek ve sıkıntılarını dinledi.