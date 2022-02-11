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Şehit ailesine ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat Şehit Durmuş Delibaşı'nın ailesini ziyaret etti.

11 Şubat 2022 Cuma 00:36
Şehit ailesine ziyaret

Bulduğu her fırsatta şehit ailelerini ziyaret eden onların dertlerini, sıkıntılarını dinleyen Yozgat Valisi Ziya Polat önceki gün eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte Şehit Durmuş Delibaşı’nın ailesini ziyaret etti. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam’ın da hazır bulunduğu ziyarette dualar okundu. Vali Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, 1997 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Er Durmuş Delibaşı'nın ailesini ve Kıbrıs Gazisi Ahmet Çankaya'yı hanelerinde ziyaret ederek, şehidimize Allah'tan rahmet, gazimize de sağlık ömürler diledi.

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