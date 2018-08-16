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Şehit ailesi ziyaret edildi

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, bazı kurum amirleriyle birlikte ilçe merkezi ve köylerde yaşayan şehitlerin yakınlarını ziyaret etti.

Şehit ailesi ziyaret edildi

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Enver Çakır, bazı kurum amirleriyle birlikte ilçe merkezi ve köylerde yaşayan şehitlerin yakınlarını ziyaret etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Şehit ailesi ziyaret edildi

Şehit ailelerini ziyaretinde yaşlıların elini öpüp, çocukları kucaklayan Kaymakam Çakır, şehitlerin emanetlerinin her zaman yanında olduklarını, kapılarının da sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Şehit ailesi ve yakınları ile sohbet eden Kaymakam Çakır, taleplerini aldı, gerekenin her zaman tüm kurumlar tarafından zamanında yerine getirilmeye devam edileceğinin altını çizdi. 

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