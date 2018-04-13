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ŞEHiT AiLESi UNUTULMADI

BOZOK Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, Emniyet Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerine, yaptıkları etkinliklerle destek verdi.

ŞEHiT AiLESi UNUTULMADI

BOZOK Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, Emniyet Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerine, yaptıkları etkinliklerle destek verdi.

13 Nisan 2018 Cuma 07:00
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ŞEHiT AiLESi UNUTULMADI

Öğrenciler, vatanın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı için gecesini gündüzüne katarak, vatan, millet ve bayrak sevgisi uğruna kahramanca ve fedakârca bir şekilde terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda görevleri başında makamların en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaşan Şehit Özel Harekât Polis Memuru Muzaffer Tufaner’i de unutmadı. Öğrenciler, Yerköy İlçesi Saray köyündeki Şehidin Mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua ettikten sonra anne ve babasını ziyaret etti. Öğrenciler, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, polis memurlarına günün anısına plaket ve hediyeler takdim ettiler.

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