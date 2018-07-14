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Şehit ailesi idam istiyor

SARAYKENT ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığının bahçesinde darbeci hainlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan Beytullah Yeşilay'ın, anne ve babası hainlerin idam edilmesini istiyor. 

Şehit ailesi idam istiyor

SARAYKENT ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığının bahçesinde darbeci hainlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan Beytullah Yeşilay'ın, anne ve babası hainlerin idam edilmesini istiyor. 

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Şehit ailesi idam istiyor

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sokağa çıkarak Genelkurmay Başkanlığı önüne giden inşaat işçisi Beytullah Yeşilay şehit düştü, kardeşi ise o gece vücuduna aldığı 28 şarapnel parçası ile gazi oldu. Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında bir oğlu şehit diğer oğlu ise gazi olan Yozgatlı Türkan ve Hacı Bekir Yeşilay, 3 oğullarının daha olduğunu onların da vatan için can vermeye hazır olduklarını söyledi.  15 Temmuz hain darbe gecesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılarını dün gibi hatırladıklarını söyleyen baba Hacı Bekir Yeşilay, "Bizim durumumuz aynı. Bizim için her gün aynı. Sanki bugün şehit olmuş gibi hatırası hep var, aynı acıyı biz yaşıyoruz. Değişen bir şey olmuyor ateş düştüğü yeri yakıyor. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Hainlere karşı sadece idam gelirse iyi olur. Biz bu acıyı yaşıyoruz az da onlar da yaşasa çok iyi olur. Hak ettiği cezayı alsınlar. Çünkü bizim devletimize verdiğimiz vergilerle alınan silahlarla bizi vurmayı görsünler. Onlar da hissetsinler bu duyguyu" dedi.

15 Temmuz şehidi Beytullah Yeşilay’ın annesi Türkan Yeşilay ise "Çok mutluyum, şimdi olsa yine veririm. Gerekirse ben de giderim, canımı veririm. Vatan için millet için her şey feda olsun. Yalnız asma emri gelsin. Bizim çektiğimiz acıyı onlar da çeksin. Daha bugün oldu unutamadık bile. Benimkinin yavrusu kaldı onunkinin de yavrusu kalsın, asma emri gelsin. Hak ettiği cezayı bulsunlar. Bizim mermilerimizle bizi vurdular" ifadelerine yer verdi.

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