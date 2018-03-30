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ŞEHiT AiLELERiNE ÖZEL

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, vatının bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen şehitlerimizin aileleri ile Boğazlıyan ilçesinde bir araya geldi.

ŞEHiT AiLELERiNE ÖZEL

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, vatının bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen şehitlerimizin aileleri ile Boğazlıyan ilçesinde bir araya geldi.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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ŞEHiT AiLELERiNE ÖZEL

Şehit yakınlarına evlatlarının fotoğrafı bulunan saat hediye etti. Dilek Yurtnaç, “Şehit ailelerimizi ziyaret ettiğimizde gördük ki şehitlerimiz için evlerinde bir köşe yapmışlar ve bu köşede şehitlerimizin hatıralarını yaşatıyorlar. Bizde Yozgat Valiliği öncülüğünde şehit ailelerimize üzerinde şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu bir saat yaptırmak istedik. Amacımız şehit ailelerimizin acısını tazelemek değil, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmalarına bir katkıda bulunmak” dedi.
Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Dilek Yurtnaç, “Üzüntünüzü ve acınızı paylaşıyoruz. Rabbim sizlere sabır versin. Hem devlet olarak hem şahıs olarak her zaman sizlerin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Sizin başınız her zaman dik dursun, sakın başınızı yere eğmeyin. Şehit olan evlatlarınızla, eşlerinizle gurur duyun, onlarla iftihar edin. Onlar mukaddes bir amaç için şehit oldular. Peygamberlerin bile gıpta ile baktığı şehitlik mertebesine eriştiler. Allah şehadetlerini kabul etsin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin” diye konuştu.

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