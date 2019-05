Şehit Ailelerine iftar

Yerköy Öğretmen Evinde düzenlenen yemeğe Yozgat Valisi Kadir Çakır da katıldı. Çakır, herkesin Ramazan Ayını tebrik ederek, “Şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanındayız ve emrindeyiz. Kapımız her zaman sizlere açık. Şehitlerimizin anneleri annemiz, babaları babamız, evlatları evladımızdır. Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Bizlerde bu emanete her zaman sahip çıkıp sizlerin yanında olacağız” dedi. Yerköy Kaymakamı Ali Ada ise, her yıl düzenlenen iftar programında şehit ve gazi aileleri ile birlikte olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, her zaman şehit ve gazi aileleri ile gazilerin yanında olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Vali Çakır ve Kaymakam Ada, masaları tek tek gezerek şehit ve gazi aileleri ile sohbet edip sorunlarını dinledi.

ÇAYIRALAN: Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen tarafından şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi. Şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Kaymakam Özen, verilen iftar yemeğinde şehit aileleri ile tek tek ilgilendi, sohbet etti. Kaymakam Özen, “Şehitlerimize Allahtan rahmet, siz yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu güzel Vatan uğruna gazilik mertebesine ulaşmış kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam daire amirimle birlikte sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. Devletimizin bütün birimleri her zaman emrinizdedir. Kamu kurumları her zaman sorunlarınızı bize iletebilirsiniz” dedi. İftar Yemeğine katılan protokol üyeleri de farklı masalarda oturarak, şehit aileleri ile birlikte iftarlarını açtı.