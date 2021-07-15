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Şehit Ailelerinden ziyaret

Yozgat’ta şehit aileleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinlikleri kapsamında Bozok Üniversitesini ziyaret etti.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:42
Şehit Ailelerinden ziyaret

 Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 12-15 Temmuz tarihleri arasında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası’ etkinlikleri düzenlediklerini hatırlattı. Karadağ, etkinlikler kapsamında şehit aileleriyle bir araya gelmek, şehitlere olan minnet borcunu bir nebze de olsa yerine getirmek istediklerini anlattı. Karadağ, ‘’15 Temmuz gecesinde hain darbe girişimi karşısında milletimiz büyük bir badire atlattı. Cumhurbaşkanımızın milletimizi sokaklara davet eden çağrısı ile vatan, bayrak, ezan için sizlerin evlatları, eşleri sokaklara döküldü ve gözlerini kırpmadan şehadete koştular.  Her birini rahmetle, minnetle anıyorum. Hepsine bu vatanın ve bizlerin minnet borcu var. Onların emanetine sahip çıkacağız. 15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız’’ dedi. Ziyaretin ardından Bozok Sosyal Tesislerinde şehit aileleri için yemek programı düzenlendi ve Rektör Karadağ tarafından şehit yakınlarına 15 Temmuz anısına hediye takdim edildi.

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Şehit Ailelerinden Ziyaret
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