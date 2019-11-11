Şehit Aileleri ziyaret edildi

Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Yayabaşı, aile fertleriyle bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. Çandır İlçemiz Müftülüğü personellerinden Mehmet Ali Demirkızık Kur’an-ı Kerim okudu. Müftü Yılmaz, şehitlerimizin ruhları için dua etti. Kaymakam Yayabaşı, ‘’Şehit aileleri bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızdan birer emanettir. Devlet olarak her zaman onların yanlarında olacağız’’ dedi, şehit aileleri ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi. Çandır İlçe Müftüsü Murat Yılmaz da, Şehitliğin Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olduğunu ifade ederek, ‘’Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz, kapımız sizlere daima açık ve her zaman yanınızdayız” diye konuştu.