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Şehit aileleri yemekte buluştu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde şehit aileleri yemekte bir araya geldi. 

Şehit aileleri yemekte buluştu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde şehit aileleri yemekte bir araya geldi. 

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Şehit aileleri yemekte buluştu

Yozgat Valiliği tarafından termal tesislerde düzenlenen yemek Ahmet Çınar Çetin'in Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Yeşilyurt İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerinden Melis Demirci'nin Afrin'deki Mehmetçiklere yazdığı mektubu okumasının ardından, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın eşi Şule Altınpınar yaptığı konuşmada şehit ailelerinin acısını paylaştığını ve onlara sabırlar dilediğini ifade ederek,"Bu onurlu rütbeyi kıyamete kadar yaşayacak olan şehitlerimizi, burada bulunan yakınlarının huzurunda saygı minnet ve rahmetle anıyorum çünkü şehitlerimizin sayesinde bayrağımız dalgalanmaya, bizler bu vatan üzerinde var olmaya devam ediyoruz. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin kardeşliğini ve dostluğunu kazanmak bizim içini onurdur.Bundan sonra bize düşen, şehitlerimizin aziz hatırasına layık bir şekilde uğrunda öldükleri bu vatan üzerinde barışın, sevginin, merhametin sesini yükseltebilmektir." dedi. 
Yemek sonrasında tüm şehit ailelerine üzerinde kendi şehitlerinin fotoğrafının bulunduğu saatli tablo hediye edilirken bazı şehit yakınlarının gözyaşlarına boğulması salonda duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Program sonunda Vali Kemal Yurtnaç'ın eşi Dilek Yurtnaç, tüm şehit ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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