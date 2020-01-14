Şehit Aileleri unutulmadı

Kaymakam Okumuş’a, Özel İdare Müdürü Recep Boylu, İlçe Müftüsü Atıf Akşit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Turan Kaya, Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdür Vekili Sevda Şahin, Boğazlıyan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ergün Yalçın eşlik etti. Kaymakam Okumuş, ilçe merkezi ve köylerinde bulunan şehit ailelerine yönelik ziyaretinde, şehit yakınlarıyla sohbet etti, isteklerini ve taleplerini dinledi, devlet olarak her zaman yanlarında olduğunu söyledi.