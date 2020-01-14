Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120249
ALTIN
291.234
DOLAR
5.8630
STERLİN
7.6240
EURO
6.5306

Şehit Aileleri unutulmadı

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakam Fatih Okumuş, İlçe Merkezi ve Köylerindeki ikamet eden şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

Şehit Aileleri unutulmadı

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakam Fatih Okumuş, İlçe Merkezi ve Köylerindeki ikamet eden şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

14 Ocak 2020 Salı 03:27
Şehit Aileleri unutulmadı

Kaymakam Okumuş’a, Özel İdare Müdürü Recep Boylu,  İlçe Müftüsü Atıf Akşit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Turan Kaya, Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdür Vekili Sevda Şahin, Boğazlıyan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ergün Yalçın eşlik etti. Kaymakam Okumuş, ilçe merkezi ve köylerinde bulunan şehit ailelerine yönelik ziyaretinde, şehit yakınlarıyla sohbet etti, isteklerini ve taleplerini dinledi, devlet olarak her zaman yanlarında olduğunu söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Şehit Aileleri Unutulmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKSiKLiKLERi GiDERiN!
EKSiKLiKLERi GiDERiN!
Kanser Hastalarına Moral
Kanser Hastalarına Moral
Belediyeden Sera Tesisi
Belediyeden Sera Tesisi
SAZ USTASI OLDU
SAZ USTASI OLDU
Görev değişimi
Görev değişimi
Gençlerin işsizlik sorunu
Gençlerin işsizlik sorunu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim