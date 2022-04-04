Şehit aileleri ile iftar

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Başkanı Necmettin Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yurtseven, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İlk iftarını özellikle şehit aileleri ve gazileri ile yapmak istediğini belirten Açıkgöz, “İlk iftarımızı Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yapmanın şerefini, bizlere yaşatan Rabbimize hamdolsun. Rabbimizin övgüsüne mazhar olan şehitlerimizin kıymetli aileleri ve vatan için canını ortaya koyan aziz gazilerimizle aynı yemek masasını paylaşmanın şerefini yaşadık. İlk iftar mutluluğunu beraber idrak ettik. Bu yüce makamlar herkese nasip olacak makamlar değil. İnşallah bir gün bize de nasip olur. Arzumuz bu yönde o yüzden bu makama ulaşan insanların yakınları bizim için çok kıymetli. İnşallah Ramazan bitmeden başka bir iftar vakti, tekrar bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.