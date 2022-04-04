Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Şehit aileleri ile iftar

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakam Ali Açıkgöz, ramazan ayının ilk iftarını şehir aileleri ve gaziler ile beraber yaptı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:44
Şehit aileleri ile iftar

 Düzenlenen iftar programına Kaymakam Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Başkanı Necmettin Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yurtseven, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kurt, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İlk iftarını özellikle şehit aileleri ve gazileri ile yapmak istediğini belirten Açıkgöz, “İlk iftarımızı Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yapmanın şerefini, bizlere yaşatan Rabbimize hamdolsun. Rabbimizin övgüsüne mazhar olan şehitlerimizin kıymetli aileleri ve vatan için canını ortaya koyan aziz gazilerimizle aynı yemek masasını paylaşmanın şerefini yaşadık. İlk iftar mutluluğunu beraber idrak ettik. Bu yüce makamlar herkese nasip olacak makamlar değil. İnşallah bir gün bize de nasip olur. Arzumuz bu yönde o yüzden bu makama ulaşan insanların yakınları bizim için çok kıymetli. İnşallah Ramazan bitmeden başka bir iftar vakti, tekrar bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Şehit Aileleri Ile IftarIlerigazetesiNişanPazartesi2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberSaraykentAli Açıkgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere iftar programı
Öğrencilere iftar programı
HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN
HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN
TUT BİZİ EY ORUÇ
TUT BİZİ EY ORUÇ
Şefaatli’de iz bıraktı
Şefaatli’de iz bıraktı
Bahar Şenliği
Bahar Şenliği
Acısı halen taze
Acısı halen taze
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim