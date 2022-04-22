Şehit aileleri ile buluştu

Programa Kaymakam Fatih Topuz ve eşi Ezgi Nur Topuz, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri katıldı. Yemek sonrası misafirlerle sohbet eden Topuz, “Şehitlerimizin aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Allah hepinizden razı olsun. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize hayırlı uzun ömür ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah hepimizi şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Görev başındaki asker ve polislerimize Allah yardım etsin, onları muzaffer eylesin. Bu vesile ile hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin” dedi.