Şehit Aileleri İftarda Buluştu

Polis Evi’nde düzenlenen iftara etkinliğine Yozgat Valisi Kadir Çakır da katıldı. Vali Çakır, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, “Elbette her insanoğlu ölümü tadacak. Ama şehit olarak ölmek her insana nasip olmaz. Bu açıdan baktığımız zaman şehitlik mertebesi en yüksek mertebelerden bir tanesi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin” dedi. Vali Çakır, Şehit ailelerine kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Vali Çakır, “Kapımızda, gönlümüzde, telefonlarımızda sizlere her zaman açıktır. Her türlü sıkıntınızda devletimizde, bizlerde sizin yanınızdayız. Bu gün bu güzel iftarı hazırlayan il emniyet müdürlüğümüze ve bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Çakır, masaları gezip şehit aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.