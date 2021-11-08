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Şehit Aileleri Derneğinden tepki

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a tepkisini dile getirdi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:39
Şehit Aileleri Derneğinden tepki

Açıkgöz yazılı açıklamasında, Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Kümran'a küfür ettiği anlar kameralara yansıyan Türkkan’a, Anadolu topraklarının binlerce yıldır şehit ve gazi kanları ile sulandığını hatırlatarak, tepkisi verdi. Açıkgöz, “Ülkemizin birlik ve beraberliği için vatan topraklarını savunan gazi ve şehit yakınlarına bu şekilde davranılması kabul edilebilir bir şey değil. Sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede şehitler vermeye devam ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir” ifadelerini kullandı.

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