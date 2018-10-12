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Şehit Aileleri Derneği açıldı

SORGUN ilçesinde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Şehit Aileleri Derneği açıldı

SORGUN ilçesinde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

12 Ekim 2018 Cuma 06:52
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Şehit Aileleri Derneği açıldı

Dernek Başkanlığı görevini yürüten Özdemir Kılınç, Yozgat'ın Türkiye'nin en çok şehit veren illerinden, Sorgun'un da Yozgat'ın en çok şehit veren ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Kılınç, 374 şehit veren Yozgat'ta Sorgun'un 53 şehitle ilk sırayı aldığını ifade ederek, "Dernek olarak açılış öncesi yürüttüğü çalışmalarda, Kore Savaşı'ndan bu yana kim nerede şehit olmuş, künyesi nedir, ailesi nerededir, tüm bunları araştırıp kayıt altına aldık. Kayıtlarımızdaki ilk şehidimizi Kore Savaşı'nda vermişiz. İlçemize bağlı Emirhan köyünden Veysel Şahin, Kore'de esir düşmüş. Son şehidimizse polis memuru Ahmet Alan. 53 şehidimizin 2'si Kore, 3'ü Kıbrıs, 6'sı araç kazası, 4'ü silah kazası, 38'iyse terörle mücadelede şehit olmuş. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

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Şehit Aileleri Derneği Açıldı
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