Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101852
ALTIN
182.678
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8391
EURO
5.1310

Şehit adına özel köşe

AYDINCIK Şehit Zemci Doğan Orta Okulunda, Şehitin hayatını anlatan özgeçmişi, Şehadet Şerbetini içtiği yerin anlatımı ve fotoğraflarının bulunduğu ‘Şehit Köşesi’ törenle açıldı.

Şehit adına özel köşe

AYDINCIK Şehit Zemci Doğan Orta Okulunda, Şehitin hayatını anlatan özgeçmişi, Şehadet Şerbetini içtiği yerin anlatımı ve fotoğraflarının bulunduğu ‘Şehit Köşesi’ törenle açıldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
1 Okunma
Şehit adına özel köşe

Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkan Vekili Ömer Çetin, Şehidimizin yakınları, Siyasiler, Daire Müdürleri, Öğrenciler ve Öğretmenler açılışta hazır bulundu. Kaymakam Akyol, ‘’Şehidimizin ismi okulumuzda yaşayacak, ismi çatısı altında öğrenim gören öğrencilerimiz ilerde önemli mevki, makamlara geldiği zaman diyecekler ki ben Şehit Zemci Doğan Okulunda okudum, bugün bu aşamada hizmet veriyorum diyecek. Onun onuru onun verdiği enerji yeter diyecek. Bu onur ve mutlulukla ayrıca ismini verdiğimiz Şehidimizin kim olduğunu nerede Şehadet şerbetini içtiğini ve bunu da halkımıza, hatta her şeyden önce geleceğin emanetçileri olan Öğrencilerimize anlatmak da boynumuzun borcudur.  Buraya güzel bir köşe hazırladık, bu konuda okul idaremize teşekkür ederim. Bundan sonrada eksik olan Okullarımıza da bu çalışmayı yapacağız. Diğer Şehit ailelerimize de buradan müjdeyi verelim.  Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz, o da çok hassas bu konularda bizleri sürekli tembihliyor. Bu konuları bize yakın takip etmemizi söylüyor, bize güç ve enerji veriyor. Rabbim Şehidimizin Şehadetini kabul etsin. Şehidimizin Babası Mehmet amcamızı da bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz mekanı cennet olsun. Köşemiz hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ANLAMLI KUTLAMA
ANLAMLI KUTLAMA
Yaşlılara Ramazan Hizmeti
Yaşlılara Ramazan Hizmeti
Şairler Yozgat’ta buluştu
Şairler Yozgat’ta buluştu
Kına Gecesi etkinliği
Kına Gecesi etkinliği
Evlilik fuarı ilgi gördü
Evlilik fuarı ilgi gördü
ANNELER UNUTULMADI
ANNELER UNUTULMADI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim