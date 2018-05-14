Şehit adına özel köşe

Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkan Vekili Ömer Çetin, Şehidimizin yakınları, Siyasiler, Daire Müdürleri, Öğrenciler ve Öğretmenler açılışta hazır bulundu. Kaymakam Akyol, ‘’Şehidimizin ismi okulumuzda yaşayacak, ismi çatısı altında öğrenim gören öğrencilerimiz ilerde önemli mevki, makamlara geldiği zaman diyecekler ki ben Şehit Zemci Doğan Okulunda okudum, bugün bu aşamada hizmet veriyorum diyecek. Onun onuru onun verdiği enerji yeter diyecek. Bu onur ve mutlulukla ayrıca ismini verdiğimiz Şehidimizin kim olduğunu nerede Şehadet şerbetini içtiğini ve bunu da halkımıza, hatta her şeyden önce geleceğin emanetçileri olan Öğrencilerimize anlatmak da boynumuzun borcudur. Buraya güzel bir köşe hazırladık, bu konuda okul idaremize teşekkür ederim. Bundan sonrada eksik olan Okullarımıza da bu çalışmayı yapacağız. Diğer Şehit ailelerimize de buradan müjdeyi verelim. Sayın Valimize de teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz, o da çok hassas bu konularda bizleri sürekli tembihliyor. Bu konuları bize yakın takip etmemizi söylüyor, bize güç ve enerji veriyor. Rabbim Şehidimizin Şehadetini kabul etsin. Şehidimizin Babası Mehmet amcamızı da bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz mekanı cennet olsun. Köşemiz hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.