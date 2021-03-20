Şehit adına kütüphane

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Şehit Komiser Cihan Karadavut adına Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Genel Sekreter Kaan Pınarcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da açılışta hazır bulundu. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan ve 2002 yılında Elazığ’da silahlı çatışmada şehit olan Cihan Karadavut’un ismini taşıyan Şehit Kütüphanesi’nin açılışının ardından şehidimizin anısına okulun bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. •Doğan Tufan•