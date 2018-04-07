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Şehit adına çamlık

SARIKAYA ilçesinde Şehit Metin Arslan adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Şehit adına çamlık

SARIKAYA ilçesinde Şehit Metin Arslan adına hatıra ormanı oluşturuldu.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Şehit adına çamlık

Şehit Metin Arslan İlkokulu Müdür Yardımcısı Murat Demir, Görsel Sanatlar Öğretmeni Feyzullah Çelik öncülüğünde, diğer idareci ve öğretmenlerin de katkılarıyla hayata geçirilen etkinlikte, Çayıralan Orman İşletme Şefliği ve esnafın destekleriyle temin edilen 200 çam fidanı Beştepeler Mevkiinde düzenlenen törenle, ‘hatıra ormanı’ sahasında toprakla buluşturuldu. Sarıkaya Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, şube müdürleriyle birlikte törende hazır bulunarak, öğrenci ve öğretmenlerine destek oldu. Yolda, ağaç dikmenin öneminden bahsetti, Peygamber Efendimizin ‘Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin’ hadisi şerifini hatırlatarak, dinimizin de ağaç dikmeye verdiği önemi vurguladı. Yoldaş, ‘’Böylesi bir etkinliğin hayata geçirilmesine öncülük eden idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi, daha sonra da şube müdürleriyle  birlikte fidanları toprakla buluşturup, suyunu verdi.

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