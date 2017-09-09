Şehirden köye taşıdılar

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından, hayatında hiç sinemaya gitmemiş köy çocuklarını sinemayla tanıştırmak amacıyla başlatılan "Köyde Sinema" projesi, kısa sürede yüzlerce çocuğa ulaştı.

Boğazlıyan İlçesine bağlı Özler Beldesi’nde ilk misafirlerini konuk eden mobil sinema merkez ve ilçeler ile köylerde çocuklarla buluşuyor.

EĞLENCE İLE BAŞLIYOR

Yozgat’a bağlı 13 ilçe ve bağlı köylere ulaşan mobil sinema, hayatında ilk defa sinemayla tanışan çocuklara farklı bir akşam yaşatıyor.

Valilik Sanat Danışmanı Burak Öngel’in yürüttüğü proje kapsamında köy meydanına konuşlanan mobil araç sayesinde sinema şehirden köye taşınıyor.

İlk olarak çocuklar unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynayıp, gönüllerince eğleniyor. İş sinema saatine gelince, her şey prosedürüne uygun olarak işliyor. Yüzleri rengarenk boyanan miniklere, sinema koltuğunda mısır ve meyve suyu ikram ediliyor. Sonra sinema dolu saatler başlıyor. Bu anlarda çocukları büyükler de yalnız bırakmıyor. Mobil sinema sadece çocukları değil hayatında hiç sinemaya gitmemiş büyükleri de sinemayla buluşturuyor. Köyde Sinema Projesi kısa sürede büyük farkındalık oluşturdu.

KÖYLERDE SİNEMA BAŞLATALIM İSTEDİK

Köylerde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmak istedikleri için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Kemal Yurtnaç, “Herkesin evinde televizyon var. Herkes sinemaya da gidiyor. Ama köylerde sinemaya gitme oranı düşük. Bu maksatla yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla zenginleştirip onların da hayattan daha fazla tat almalarını istedik. Yozgat Valiliği olarak küçük paralar harcayarak sıra dışı bir şeyler yapmak istedik. Köylerde sinema başlatalım dedik. Bir araç aldık buna ekran koydurduk. Bu sene Yozgat’ın merkezle birlikte 14 ilçede akşamları sinema gösterimi yapacağız” dedi.

Bu tür faaliyetlerin gençlerin kültürel hayatını zenginleştirdiğini açıklayan Vali Yurtnaç, “Gençler ve aileleri sinema filmine geldiler. Onlara patlamış mısır, meyve suyu ve örnek bir sinema bileti verdik, hatıra olarak saklasınlar diye. Bunlar küçük dokunuşlar. Bunlar çocuklarımızın kültürel hayatının zenginleşmesi için yapılan faaliyetlerdir. Bu tür etkinliklere devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

PROJE MOBİL ARAÇLA BAŞLADI

Yozgat Valiliği Sanat Danışmanı Ve Proje Sorumlusu Burak Öngel de, Yozgat Valiliği Köy Sineması Projesi’ne valilik olarak aldıkları mobil araçla başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında beş ilçede 2 bin 300 kişiye ulaştıklarını belirten Öngel; "Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Evet biraz yorucu ama çok keyifli. Filmden önce etkinlikler yapıyoruz çocuklarla birlikte zaman geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Oyunların hemen ardından misafirlerimize temsili bilet dağıtıyoruz önce. Daha sonrasında mısır patlağı, meyve suyu ikram ediyoruz. Yani tam bir sinema konseptinde olsun istiyoruz her şey, öyle de oluyor" dedi.

Proje kapsamında sinema olmayan büyük ilçelerin köylerinde, küçük ilçelerin de merkezine gittiklerini kaydeden Öngel, ilk kez sinemayla karşılaşan çocuklardan aldıkları cevapların projenin amacına ulaştığının bir yansıması olduğunu ifade etti.

Öngel; "İlk kez sinema izleyen çocuklara soruyorum, filmi izlendin mi, beğendin mi diye nabızlarını yokluyoruz. Onların gözlerindeki mutluluk bizi inanılmaz mutlu ediyor. Yani bizdeki yorgunluğu tamamen alıyor, gidiyor diyebiliriz. Amacına ulaşıyor olmasını görmek gerçekten bizi ve ekip arkadaşlarımızı çok mutlu ediyor" diye konuştu.

ÇOK MUTLU OLDULAR

İlk kez sinemayla tanışan Batuhan Güner, kuzenleri ile geldiğini ve eğlenceli bir sinema keyfi yaşadığını söyledi.

Mısır yiyip, meyve suyu içerek film izlemenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Güner, istediği zaman sinemaya gitmek istediğini belirtti.

10 yaşındaki Salih Köroğlu isimli çocuk da, ilk defa tanıştığı sinemadan kopmak istemediğini belirterek, izlenimlerini şöyle aktardı: "Sinemayı çok sevdim. Keşke hep sinema olsa, istediğimiz zaman gidebilsek."

İki oğlu birlikte valiliğin sinema etkinliğine katılan Ahmet Güner, Yozgat Valiliği ve ev sahipliğinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

Güner, Saraykent’te sinema olmadığını fakat çocuklar için bir sinemanın açılması gerektiğini, sinemanın eksikliğini ilk kez hissettiğini söyledi.

70 yaşındaki Zihni Yücel isimli vatandaş, gençliğinde tanıştığı sinemaya 30 yıl sonra ilk kez torunlarıyla geldiğini söyledi.

Yücel; "İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki beldeden mobil sinema keyfini yaşamak için torunlarımla geldim. Gençlik hayatımda sinemaya gittim. Epeydir gitmiyordum, torunları getirdim çocuk filmi ya izlesinler diye. Güzel, memnun kaldım. Teşekkür ederim. Çocuklar sevindi" diye konuştu.

