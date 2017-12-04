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Şehir nefes alıyor

YOZGAT Belediyesi şehir merkezinde yapılan kamulaştırma ve yıkım çalışmalarıyla il merkezine nefes aldırmaya devam ediyor.

Şehir nefes alıyor

YOZGAT Belediyesi şehir merkezinde yapılan kamulaştırma ve yıkım çalışmalarıyla il merkezine nefes aldırmaya devam ediyor.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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Şehir nefes alıyor

Belediye ekipleri Odun Pazarı Meydanı ve Otopark Projesi kapsamında eski müftülük binasının yıkımını gerçekleştirdi. Yozgat Belediyesi tarafından büyük bütçelerle yapılan kamulaştırma çalışmalarıyla şehri boğan ve çıkmaza sokan yapılar yıkılırken, kamuya ait binalar da uygun formüllerle şehir merkezi dışına taşınıyor. Belediye tarafından hazırlanan Odun Pazarı Meydanı ve Otopark Projesi kapsamında Merkez Kuran Kursu olarak hizmet veren eski müftülük binasının yıkımı gerçekleşti. Yozgat’ın en kıymetli tarihi eseri olan Çapanoğlu Büyük Cami’yi yeniden gün yüzüne çıkarmak, şehrin mazisindeki tarihi alanlara yeniden hayat vermek maksadıyla hazırlanan proje, eski müftülük binasının da yıkılmasıyla hızlanacak. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, eski merkez kuran kursuna bir sokak ötede yeni ve modern bir bina inşa edildiğini hatırlatarak, “Bu alanda Yozgat’ın tarihi odun pazarı meydanını yeniden ortaya çıkaracağız. Otopark projemizi uygulayacağız. Düzenleme tamamlandığında yıllarca binalar arasına sıkışıp kalan, Büyük Cami yeniden gün yüzüne çıkacak” dedi.

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