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ŞEHiR HASTANESi SEViYE ATLADI

Yozgat Şehir Hastanesi’nde ikinci seviye olan Acil Servis seviyesi bir basamak yükselerek, üçüncü seviyeye yükseltildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:53
ŞEHiR HASTANESi SEViYE ATLADI

TÜRKİYE’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, gelişimini sürdürüyor. Hastanenin acil servisi bir basamak daha atlayarak 3’üncü seviyeye yükseldi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 3’üncü seviyeye yükseltilen Acil Servis biriminin en üst seviyede hizmet vermeye başladığını söyledi. Başhekim Kozan, ‘’Üçüncü seviye Acil Servis Hizmetleri 24 saat uzman hekim kontrolünde, ileri tetkik yapabilme imkanı sağlayan tıbbi donanıma sahip ve her durumda yoğun bakım hizmeti verebilmeyi ifade etmektedir. Hastanemiz bünyesinde, İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, Anestezi ve Reanimasyon branşlarında 24 saat kesintisiz hizmet verme esasına dayalı olarak uzman hekim düzeyinde Acil Sağlık Hizmeti verilmektedir’’ dedi. Başhekim Kozan, üçüncü seviye Acil Servis hizmetleri ile beraber her hastaya kolayca ulaşabilecek hasta başı görüntüleme ve tedavi uygulama sistemleriyle donatılmış cihaz desteğiyle hizmet kalitesi yükseltildiğini anlattı. Kozan, ‘’Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak Üçüncü Seviye Acil Servis hizmetimizle beraber tüm halkımıza daha iyi hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. 3. seviye yükselmemizde emeği gecen acil servisten sorumlu Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Burçin Kaya Hüseyinoğlu, acil servis sorumluları Uzman Dr. Ramazan Oğuz Şahin, Mehmet Duman ve Osman Alaca başta olmak üzere tüm acil servis personellerine gönülden teşekkür ederim’’ diye konuştu. 

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ŞEHiR HASTANESi SEViYE ATLADI
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