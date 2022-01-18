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Şehir hastanesi 5 yaşında

Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi unvanına sahip olan Yozgat Şehir Hastanesi, kuruluşunun 5’inci yılını kutluyor. 2017 yılının Ocak ayında açılışı dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen Yozgat Şehir Hastanesi 5 yıldır Yozgatlılara hizmet veriyor.

18 Ocak 2022 Salı 00:31
Şehir hastanesi 5 yaşında

Yozgat Şehir Hastanesi’nin açılışının 5’inci yılında Hastane yönetimi tarafından kutlama etkinliği düzenlendi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde her birimden yüzlerce personel gönüllerince eğlendi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, Hastanelerinin açılışının 5’inci yılını kutladıklarını söyledi. 4 yıldır bu ailenin içerisinde olduğuna dikkat çeken Kozan, personelinin pandeminin vermiş olduğu yorgunluğu bir nebze olsun unutturmak, moral ve motivasyonu arttırmak istediklerini belirtti. Herkesin güzel bir gece geçirmesini ve daha nice 5’inci yılları kutlamak dileğiyle herkese teşekkür eden Kozan, ‘’Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen  bizi düşündüklerini hissettiren Cuma Ali Taksim ve Gurbet Taksim'e  özellikle teşekkür etmek istiyorum’’  dedi. 
Kutlama gecesinde şarkıları ile Şeyma Sargın, Radyoların Muhtarı Atilla Toköz sahne aldı.

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