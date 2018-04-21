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ŞEHiR GEÇiŞi YENiDEN

YOZGAT’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan E-88 karayolu şehir geçişi çalışmaları başlatıldı.

ŞEHiR GEÇiŞi YENiDEN

YOZGAT’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan E-88 karayolu şehir geçişi çalışmaları başlatıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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ŞEHiR GEÇiŞi YENiDEN

Çalışma kapsamında terminal kavşağı ve Rıza Kayaalp Caddesi’nde ekipler yol genişletme ve sağa dönüş açmak maksadıyla bazı ağaçları kesti, stadyuma ait duvarların yıkımı gerçekleşti. Yozgat’ta E-88 Karayolu şehir geçişini yeniden düzenlemek, şehir içi trafiğin işleyişini rahatlatmak maksadıyla yürütülen çalışmaların Adliye kavşağı, terminal ve yeni şehir hastanesi noktalarında yürütüleceği kaydedildi. Bu kapsamda stadyum önünde bulunan bazı ağaçlar kesildi, kaldırım ve duvarların söküldüğü gözlemlendi.

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