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Şehir geçişi tam gaz

KARAYOLLARI Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi’nin müşterek sürdürdüğü E-88 Karayolu şehir geçişi düzenleme çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Şehir geçişi tam gaz

KARAYOLLARI Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi’nin müşterek sürdürdüğü E-88 Karayolu şehir geçişi düzenleme çalışmaları tam gaz devam ediyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Şehir geçişi tam gaz

Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Yozgat Belediyesi’nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, E-88 Karayolu’nun il merkezindeki kısımları standartlara uygun hale getiriliyor, genişletme çalışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Yozgat ziyaretinde, Yozgat’ın karayollarının kötü akıbetini bizzat tespit etmesi sonucu, verdiği talimat doğrultusunda çalışmalar başlamıştı. Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre projenin Yerköy-Yozgat-Sorgun yolu ikmal işi projesi kapsamında gerçekleştiği bildirildi.
Bu kapsamda yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki hattın bütünlü sıcak karışım standardıyla yapılacağı, projenin 63 milyon 235 bin lira olup, fiziksel gerçekleşmenin yüzde 44 olduğu, tüm çalışmaların 2019 yılında tamamlanacağı belirtildi. Yozgat Belediyesi’nden alınan bilgiye göre ise şehir geçişi projesi kapsamında E-88 Karayolunun standartlara uymayan bölgelerinde çalışmaların sürdüğü standartlara uymayan terminal ve adliye kavşağının yeniden yapılacağı ifade edildi. Rıza Kayaalp Bulvarında imar planında 20 metre gözüken yol genişliğinin gerçekte 10 metrenin altında olduğunun tespit edildiği ve bu bölgelerde çalışmaların yoğunlaştığı vurgulanırken, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, “Proje kapsamında Anadolu Lisesi’nin önünde bulunan boşluk kapatılacak. Adliye kavşağı döner kavşak olacak. Daralan bölgeler standartlara uygun hale getirilecek” dedi.

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