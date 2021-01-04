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Şehidin Mezarını yaptırdı

KOCAELİ’de vatani görevini yaparken şehit olan Sarıkayalı Ömer Ünver’in mezarı Yozgatlı iş insanı tarafından yaptırıldı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:34
Şehidin Mezarını yaptırdı

Sarıkaya ilçesine bağlı Kemaliye köyünden vatani görevini yapmak için Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Sahili’ndeki askeri kışlaya gelen Ömer Ünver, 1920 yılında ağır bir hastalık geçirerek şehit oldu. Dönemin şartlarıyla memleketi Yozgat’a götürülmesi mümkün olmayan Ünver, Babalı mezarlığına defnedildi. Ünver’in şehit olmasından yıllar sonra annesi Babalı köyüne oğlunun mezarını görmeye geldi. O dönemde köylüler, anneden aldıkları bilgilerle Ömer Ünver için bir mezar taşı hazırlandı. Annenin iki defa ziyaret ettiği Şehit Ömer Ünver’in mezarına bir daha gelen giden olmadı. Mezar yıprandı, toprak altında kaldı. Durumu gören Köyün Muhtarı Metin Yürük kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Muhtarın arkadaşının, paylaşımı Yozgatlı bir iş insanına ulaştırmasının ardından, ismini vermek istemeyen bu kişi çalışanlarını köye göndererek muhtarla temasa geçti ve mezarı yaptırdı. Mezarı yaptırmak için iş insanının kendisine ulaştığını belirten Babalı Köyü Muhtarı Metin Yürük, “Bizim askerlerimizden Yozgatlı Ömer Ünver, sıtma hastalığından 1920 senesinde vefat etmiş. Yozgat’a götüremeyince mezarlığımıza gömmüşler. Benim dedemden öğrendiğime göre, 1-2 sefer annesi gelmiş. Ondan sonra da gelen olmamış. Şimdi ismini vermek istemeyen Yozgatlı iş insanlarımızdan birisi bunu duymuş. Mezarını yaptırdı, sağ olsun. Önceden çok atıl durumdaydı. 2 tane taş dikiliydi sadece. Sahip çıktılar. İş insanı bana ulaştı. Ben de yeri gösterdim. Türk Bayrağı’nı astılar buraya. Şehidimizin mezarını en güzel şekilde yaptılar” dedi.  (MUSTAFA ERANIL) 

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Şehidin Mezarını Yaptırdı
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