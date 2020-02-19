Şehidin ismi yaşayacak

İstanbul Veznecilerde 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırı sonucunda şehit olan hemşehrimiz Polis Memuru Duha Beker adına Akdağmadeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda belediyenin de katkılarıyla kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılış programına Şehidimizin ailesi, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Okul Müdürü Nihat Şahin, Okul Aile Birliği Başkanı Ekrem Hakan Alımlı, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Babacan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.