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Şehidin ismi yaşatılacak

AFRİN’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın ismi, doğum yeri olan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Çalapverdi İlk ve Ortaokulu’na verildi.

Şehidin ismi yaşatılacak

AFRİN’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın ismi, doğum yeri olan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Çalapverdi İlk ve Ortaokulu’na verildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:44
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Şehidin ismi yaşatılacak

 Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne taleplerini bildiren Şehit Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel ve kardeşi Emre Muratdağı’nın istekleri sonuç verdi. Şehit Muratdağı’nın ismi doğum yeri olan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Çalapverdi İlk ve Ortaokulu’na verildi. Görevliler tarafından şehidin isminin yazılı olduğu Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı İlkokulu-Ortaokulu tabelası okula asıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şehidin Ismi Yaşatılacak
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