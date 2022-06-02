Şehidin ismi yaşatılacak

Düzenlenen törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Şehit Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesi, il ve ilçe protokolü katıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin isminin Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilmesi töreninde şehidin ailesiyle uzun uzun sohbet ederek ilgilenen Vali Polat daha sonra okul içerisinde bulunan ve yapımı devam eden uygulama caminde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat, "Kahraman Şehidimiz Hasan Hüseyin Özdemir'in aziz hatırasının ilelebet Türk milletinin yüreğinde yer bulacağına inancımız tamdır. Bu manada biz de şehidimizin adının yaşaması için bu okula ismini verdik. Ruhu şad olsun" dedi.

Tören sonrasında Vali Polat ve Belediye Başkanı Yalçın dün vefat eden Yargıtay üyesi Şükrü Bozer'in annesi, Belediye Zabıta Müdürü Fatih Bozer'in babaannesi Bedriye Bozer için cenaze evini ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Haber Merkezi

