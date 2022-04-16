Şehidin adı yaşatılacak

Yozgat Çayıralan ilçesi Çokradan köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 18 Temmuz 1993 tarihinde Bingöl Yayladere Güneşlik Jandarma Karakolunu basan PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er İsmail Genç’in ismi köyüne yapılacak olan çeşme ile yaşatılacak. Çayıralan İl Genel Meclis üyesi Abdulbaki Karataş, İl Özel İdaresi tarafından Çokradan köyünde yapımına başlanılan çeşmeye Şehit İsmail Genç’in isminin verileceğini söyledi. Yapılacak olan çeşme için Çokradan köyünde ilk kazmayı vurduklarını dile getiren Karataş. ‘’Şehidimiz İsmail Genç anısına yaptıracağımız çeşmenin suyunu boruya verdik. Drenajı, kazanı tamam. Yakın zamanda da çeşmesini yapacağız inşallah. Su için yaptığımız ilk çalışmalarda az bir su kaynağı bulmuştuk, Allah’a Şükür istediğimiz düzeyde su kaynağını bulduk ve önümüzdeki günlerde çeşmemizi yapacağız. Çalışmalarımızda emek veren ustamız Ayhan Sarıaslan, şehidimizin babası Nihat Genç, kardeşi Lokman, yeğeni İsmail, tarlasından suyunu aldığımız Ali Kalaç, Özel İdare çalışanlarımızdan Zafer Köstek, Adem Kaplan, Türker Suna, Serkan Uluer, Hamza Karacabey, mahalle sakinlerinden Cafer - Seyfi Güneş kardeşler, Erdoğan Aktaş, Ali Osman İçel'e emekleri için teşekkür ederim’’ dedi.

Şehit Piyade Er İsmail Genç kimdir;

Şehit Piyade Er İsmail Genç 6 Haziran 1972 tarihinde Çayıralan’da dünyaya gelmiştir. İlkokul mezunudur.26 Kasım 1992 tarihinde acemi eğitimini tamamlamak üzere 1’inci Komando Tugay Komutanlığı Kayseri’ye sevk edildi. Acemi eğitimine müteakip 17’nci Piyade Alayı 2’nci Piyade Taburu 6’ncı Piyade Bölük Komutanlığı Bingöl emrine dağıtımı yapıldı. 18 Temmuz 1993 tarihinde Bingöl Yayladere Güneşlik Jandarma Karakolunu basan PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olmuştur.