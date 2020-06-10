Şehidimizin adı yaşayacak

AKDAĞMADENİ ilçesinin Arpalık Köyünde İdlib’te şehit olan Hasan Hüseyin Özdemir’in isminin verildiği caddede iyileştirme çalışması başlatıldı. Belekçihan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, şehidin ailesini ziyaret etti, ardından da yol yapım ekibiyle bir araya geldi. Başkan Arısoy, ‘’İdlib Şehidimiz Hasan Hüseyin Özdemir'in köyü Arpalık'ta şehidimizin annesini ziyaret ettik. Şehidimizin anısına yapılan yollarda çalışanlarla hasbihal ettik. Devletimizin şehidimizin köyüne yaptığı çalışmalar hayırlı olsun. Devletimiz var olsun’’ dedi.