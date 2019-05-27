Şehidimizi yüreğimize gömdük

Şehit Köklü'nün Akdağmadeni Devlet Hastanesi’nden alınan cenazesi, helallik için baba evinin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi'ne götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Akdağmadeni Meydanı'na getirildi. Burada şehidin annesi Gülay Köklü, şehidin kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Köklü, tabutun başında yakınlarına ‘dik durun’ diye seslenerek, "Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim. Ben de gideceğim, dik durun, ağlamayın" dedi.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Köklü'nün cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olan şehit Mehmet Köklü'nün babası Murat Köklü'nün 12 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

OKTAY’DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün ailesi ile telefonla görüştü. Şehidin annesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileklerini ileten Oktay, şehit Köklü'ye de Allah'tan rahmet diledi. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Oktay, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, terör örgütlerine her şehitlerin hesabının sorulduğunu vurguladı.

