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ŞEHiDiMiZE SON GÖREV

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), memleketi Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHiDiMiZE SON GÖREV

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal (28), memleketi Sarıkaya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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ŞEHiDiMiZE SON GÖREV

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Pampal'ın cenazesi, uçakla Kayseri'ye oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit için ikindi namazından sonra Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Tören sırasında şehidin eşi Merve, kızı Elif (2), babası Mehmet, annesi Satı Pampal ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 2 yaşındaki şehit kızı Elif'in babasının tabutuna ve fotoğrafına dokunarak konuşmaya çalışması törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Güçlükle ayakta duran şehit eşi Merve Pampal'da  şehit eşinin fotoğrafını öptü. Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Küçükçalağıl köyü mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

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