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ŞEHiDiMiZE SON GÖREV

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:00
ŞEHiDiMiZE SON GÖREV

Adana İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından cenazesi helikopterle Yerköy ilçesine getirilen 27 yaşındaki Dündar için Molla Hüsrev Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni yapıldı. Törende şehidin eşi Kübra, annesi Sultan ve Babası Mustafa Dündar ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Yerköy Şehitliği'ne defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Celal Köse, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. 
KAZADA 2 ASKER 
ŞEHİT OLMUŞ, 
3 ASKER 
YARALANMIŞTI
Kozan ilçesinde 9 Nisan'daki kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı. Yoğun bakıma alınan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, önceki gün sabah saatlerinde şehit olmuştu.

Son Güncelleme: 08.05.2022 21:03
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