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ŞEHiDiMiZE SON GÖREV

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Polis Memuru Zafer Mat (48) bugün Sarıkaya ilçesinde düzenlenecek olan tören ile son yolculuğuna uğurlanacak.

25 Nisan 2022 Pazartesi 00:20
ŞEHiDiMiZE SON GÖREV

İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru Zafer Mat, aranan şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düşmüş ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Mat, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit polis memuru için saat 12.00 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde cenaze töreni düzenlenirken, şehidin cenazesi memleketi Yozgat’ta bugün cenaze namazından sonra düzenlenen törenle toprağa verilecek. 

Son Güncelleme: 24.04.2022 18:22
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüVatanZafer MatSarıkayaşehitŞehidimize Son Görev
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