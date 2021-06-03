Şehidimize son görev

Bitlis'te terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi, hava yoluyla Kayseri'ye oradan da Karayolu ile getirildiği memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda dün akşam yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi hava yoluyla Kayseri'ye getirildikten sonra kara yoluyla memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirildi. 3 yıl önce öğretmenliği bırakıp subaylığa geçtiği belirtilen 29 yaşındaki Koçak’ın evli olduğu bildirildi. Jandarma Teğmen Baki Koçak için Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yozgat Valisi Ziya Polat, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, şehidin yakınları, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden tarafından İlçe meydanında kılınan namaz sonrasında şehidin cenazesi Sarıkaya ilçesine bağlı Söylemez köyüne götürülerek, burada toprağa verildi. Şehidin babası Şevket ve annesi Keziban Koçak, cenazede göz yaşlarına hakim olamadı. •Haber Merkezi•