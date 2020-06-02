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Şehidimize son görev

Bursa’da silahlı çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak Şehit olan Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

02 Haziran 2020 Salı 00:19
Şehidimize son görev

BURSA’da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi nüfusuna kayıtlı, önceki dönem Belediye Başkanı Dilaver Özcan’ın yeğeni polis memuru Erman Özcan, Bursa’da toprağa verildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Şehidin annesi Hatice, eşi Emine ve ağabeyi astsubay Erhan Özcan, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.
Erman Özcan'ın eşinin polis yeleği, oğlunun da polis üniforması giydiği görüldü. Emine Özcan'ı şehidin mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Cenaze, helallik alınmasının ardından Gazi Orhanbey Camisi'ne taşındı. Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna bir süre omuz veren Bakan Soylu, daha sonra Özcan'ın eşine taziyede bulundu.
Şehidin naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi. 

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Şehidimize Son Görev
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