ŞEHiDE VEFA

Kılınan namazın akabinde mevlit programı düzenlendi. Okunan Kur’an Tilateveti ile birlikte yapılan dualarla birlikte mevlit programı son buldu. Programın ardından okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte şehidin kabri ziyaret edilerek bakımı tüm öğrencilerle birlikte yapıldı. Akşam saatlerinde ise, Kaymakam İsmail Demir, Saraykent İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Ozan Kasabası Belediye Başkanı Mustafa İleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, daire amirleri, öğrenci velileriyle, öğretmenlerin katılımıyla anma programı düzenlendi. Şehit Necati Binekçi'nin anısına hazırlanan duygusal slayt gösterisi ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler söylendi. Kaymakam İsmail Demir, düzenlenen anma programında şehidin babası İbrahim Binekçi’ye plaket verdi. Plaket sunumunun akabinde ise günün anlam önemi ile ilgili konuşmasını yapan Kaymakam Demir, şehitlik makamının önemine değinerek anma programının düzenlenmesinde öncülük yapan okul yönetimine teşekkür etti. Yaklaşık 250 davetlinin katıldığı anma programına Ozan Kasabası halkının yoğun ilgisiyle birlikte duygusal anlar yaşandı. Okul Müdürü Harun Reşit Döner, ‘’Bugün rahat ve huzurlu bir şekilde hayatımızı idame ettirebiliyorsak bu şüphesiz ki gözünü kırpmadan vatanımız için canını feda eden şehitlerimiz sayesindedir. Özellikle bu şuur ve bilinci aşılayabilmek için böyle bir program düzenledik. Programın oluşturulmasında emeği geçen vefakar öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.