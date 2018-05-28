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Şehide vefa

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu geçen yıl 26 Mayıs tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker şehadetinin birinci yıldönümünde verilen iftar yemeği ile yad edildi.

Şehide vefa

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu geçen yıl 26 Mayıs tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker şehadetinin birinci yıldönümünde verilen iftar yemeği ile yad edildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Şehide vefa

Yozgat İl Özel İdaresi misafirhanesinde verilen iftara şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ve davetliler katıldı. Her türlü ihtiyaçlarında kapılarının şehit ailelerine açık olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Evlatlarınız vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içti. Şehit olurken de bizlere emanet olarak ailelerini bıraktı. Bizde bu emanete her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız. Kapımız onlara sonuna kadar açık. Onların ne derdi varsa tüm görevlilerimizle birlikte onların hizmetinde olacağız. Bu bize düşen en önemli görevlerden bir tanesidir. Şehidimiz Gökhan Peker’in şehadete yürüyüşünün bugün 1. yılı. Bu vesile ile ailesi ile birlikte iftarda buluştuk. Gökhan Peker başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah ailelerine sabır versin” dedi.

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