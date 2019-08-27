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ŞEHiDE SELAM

IRAK’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin, memleketi Boğazlıyan ilçesine bağlı Eğlence köyünde toprağa verildi.

ŞEHiDE SELAM

IRAK’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin, memleketi Boğazlıyan ilçesine bağlı Eğlence köyünde toprağa verildi.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
ŞEHiDE SELAM

Şehit Şahin'in cenazesi Şırnak'tan helikopter ile Boğazlıyan ilçesine oradan da karayolu ile Eğlence köyüne getirildi. Baba evinde helallik alındıktan sonra öğle vakti Şahin için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Burada şehidin yakınları tabuta sarılarak göz yaşı dökerken, daha önce çocukları şehit olan 4 şehit annesi de Yunus Şahin'in annesi Şaziye Şahin'e destek oldu. Şehit Hakan Demirci'nin annesi Şerife Demirci, tabuta sarılıp ağlarken "Yunus, Hakan'ıma selam götür, gözlerinden öp" dedi. 
Şehit babası Nebi Şahin de cenaze namazı sonrası, 3 çocuğunun bulunduğunu birini vatan için şehit verdiğini söyledi. Şahin, gerekirse diğer oğlunu da şehit vereceğini belirterek, "Allah'ım vatanımızı milletimizi bu hainlerden korusun, onlara fırsat vermesin. Bir kızım bir oğlum var, gerekirse onları da bu vatan uğruna şehit veririm" diye konuştu. 
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Şahin'in naaşı, köy mezarlığına defnedildi.  Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve vatandaşlar katıldı. 

 

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